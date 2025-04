Bambino di 7 anni muore avvelenato dopo aver mangiato uova di Pasqua: arrestata l'ex del padre in Brasile

Un bambino di 7 anni è morto in Brasile dopo aver ingerito uova di Pasqua avvelenate. I dolci erano stati regalati alla famiglia dalla ex fidanzata del padre. Oltre al bambino, ricoverati in gravi condizioni anche la sorella tredicenne e la madre, Miriam. Il decesso del piccolo è avvenuto poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Imperatriz per uno shock vascolare seguito da insufficienza multiorgano causata dal veleno.

Le autorità hanno arrestato Jordelia Pereira, 36 anni, con l'accusa di duplice tentato omicidio e omicidio volontario. Secondo gli investigatori, le vittime erano l’obiettivo diretto dell’ex compagna dell’attuale partner della madre. Le uova erano state consegnate in un sacchetto di plastica accompagnato da un biglietto con la scritta: "Con amore, a Miriam. Buona Pasqua".

Pereira, ripresa dalle telecamere di un negozio mentre acquistava le uova travestita con una parrucca per non essere riconosciuta, ha ammesso di aver comprato i dolci ma nega di averli avvelenati. Gli inquirenti sospettano che avesse già tentato in passato un'azione simile contro la madre dei bambini. Secondo il Dipartimento di sicurezza del Maranhão, il movente sarebbe legato a gelosia e vendetta.

