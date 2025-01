Patti Smith si riprende dopo un malore sul palco in Brasile

Durante un'esibizione al Teatro Cultura Artística di San Paolo, la celebre artista Patti Smith, 78 anni, ha subito un malore dovuto a vertigini post-emicraniche. Circa trenta minuti dopo l'inizio dello spettacolo, mentre leggeva un testo sulla crisi climatica, Smith è svenuta, causando preoccupazione tra il pubblico.

Dopo essere stata assistita e portata nel backstage, è tornata sul palco in sedia a rotelle per scusarsi con i presenti, spiegando che il medico le aveva consigliato di non proseguire. Nonostante ciò, ha eseguito a cappella i brani "Wing" e "Because the Night", accompagnata dal pubblico. Successivamente, attraverso un post su Instagram, l'artista ha rassicurato i fan sulle sue condizioni, affermando di essere stata visitata da un ottimo medico e di stare bene.

Ha inoltre criticato le esagerazioni mediatiche sull'accaduto, sottolineando che l'incidente non merita tanta attenzione. Smith si trova in Brasile per il progetto "Correspondences" con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, che prevede la lettura dei suoi scritti accompagnata da musica. Nonostante l'incidente, la performance prevista per la sera successiva è stata confermata.