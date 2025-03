Argentina-Brasile Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Nella notte tra martedì 25 marzo e mercoledì 26 marzo, l'Argentina ospiterà il Brasile in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match si disputerà all'Estadio Monumental di Buenos Aires alle 01:00 ora italiana.

L'Argentina, campione del mondo in carica, guida attualmente la classifica con 25 punti. Una vittoria contro il Brasile garantirebbe matematicamente la qualificazione al prossimo Mondiale. Il Brasile, terzo in classifica con 21 punti, cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione.

Probabili formazioni

Argentina (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Mac Allister; Simeone, Enzo Fernandez, Almada; Julian Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni.

Brasile (4-2-3-1): Bento; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Arana; André, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Raphinha, Vinicius; Joao Pedro. Allenatore: Dorival Junior.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in streaming su OneFootball in modalità pay-per-view al costo di 3,99 euro. Sarà possibile accedere alla diretta tramite l'app di OneFootball, disponibile su dispositivi mobili e smart TV compatibili.

Per gli appassionati italiani, questa è un'opportunità per seguire uno dei più grandi classici del calcio mondiale, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti fondamentali per la qualificazione ai Mondiali 2026.

