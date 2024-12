Monza-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Venezia, la Juventus affronta oggi, domenica 22 dicembre 2024, il Monza all'U-Power Stadium. La partita, valida per la 17ª giornata di Serie A, inizierà alle 20:45.

Il Monza, guidato da Alessandro Nesta, sta attraversando un periodo difficile, con una sola vittoria in campionato e una recente sconfitta contro il Lecce.

La Juventus, allenata da Thiago Motta, è imbattuta in campionato ma ha collezionato dieci pareggi, inclusi gli ultimi quattro consecutivi, scivolando al sesto posto con 28 punti.

Per quanto riguarda le formazioni, il Monza dovrà fare a meno degli infortunati Djuric, Gagliardini e Pessina, oltre allo squalificato Maldini. La probabile formazione prevede Turati in porta; difesa a tre con Izzo, Marì e Carboni; centrocampo con Birindelli, Bondo, Bianco e Kyriakopoulos; trequartisti Caprari e Sensi alle spalle di Mota.

La Juventus, invece, è alle prese con diverse assenze, tra cui Bremer, Cabal, Milik e Weah. In dubbio la presenza di Cambiaso e Douglas Luiz. La formazione probabile vede Di Gregorio tra i pali; difesa a quattro con Savona, Gatti, Kalulu e Danilo; centrocampo con Locatelli e Thuram; trequartisti Conceicao, Koopmeiners e Yildiz a supporto di Vlahovic.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con l'opzione "Zona DAZN" potranno seguirla sul canale 214. Nei precedenti incontri in Serie A tra Monza e Juventus, c'è un perfetto equilibrio: entrambe le squadre hanno vinto due partite ciascuna, segnando quattro gol a testa. La Juventus cerca una vittoria per interrompere la serie di pareggi e avvicinarsi alle posizioni di vertice, mentre il Monza punta a risollevarsi in classifica per evitare la zona retrocessione.

