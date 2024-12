Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno trionfato nell'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle", il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La coppia ha conquistato il pubblico e la giuria, ottenendo il 61% dei voti complessivi.

Il podio di questa edizione è stato dominato da figure femminili:

- Secondo posto: Federica Pellegrini, in coppia con Pasquale La Rocca.

- Terzo posto: Federica Nargi, accompagnata da Luca Favilla.

Durante la finale, Bianca Guaccero ha espresso la sua gioia dichiarando: "È la prima volta che vinco una cosa nella mia vita, ed è meravigliosa. Grazie mille a tutti". La giuria ha elogiato la performance:

- Alberto Matano: "Un ring avvincente, due coppie con due percorsi diversi, due grandissimi personaggi e due grandissimi maestri. Un finale corretto".

- Carolyn Smith: "Che vinca il ballo".

- Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno espresso la loro preferenza per Bianca Guaccero.

- Selvaggia Lucarelli: "Due grandissime concorrenti".

La coppia Guaccero-Pernice era già in vantaggio nella finalissima, avendo accumulato 30 punti extra grazie alla vittoria nella semifinale del 14 dicembre. Nella manche conclusiva, si sono sfidati con esibizioni improvvisate su performance precedenti, spaziando tra salsa, quickstep, charleston e paso doble. Il pubblico da casa ha infine decretato la vittoria di Bianca Guaccero.

