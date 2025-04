Uomo sbranato da tigre bianca allo zoo di Mariupol: era un dipendente

Un uomo è stato ucciso da una tigre bianca all'interno di uno zoo a Mariupol, nella Repubblica Popolare di Donetsk, territorio sotto controllo russo dal 2022. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ria Novosti, la vittima era un dipendente della struttura e sarebbe entrato nel recinto per nutrire l’animale, quando la tigre lo ha aggredito mortalmente. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno locali, le 11 italiane. Il Comitato Investigativo della Federazione Russa per il Donetsk ha comunicato su Telegram di aver aperto un’indagine per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

