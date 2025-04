Ignazio Boschetto de Il Volo presto papà: in arrivo una bambina, si chiamerà Bianca

Ignazio Boschetto sta per diventare papà. Il tenore del trio Il Volo ha annunciato su Instagram la gravidanza della moglie Michelle Bertolini. Nel post, la coppia ha rivelato sia il sesso del bebè sia il nome scelto: sarà una bambina e si chiamerà Bianca. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato", si legge nel messaggio condiviso, accompagnato da alcune foto in cui Boschetto bacia il pancione già evidente della moglie.

Michelle Bertolini, ex tennista e modella italo-venezuelana, potrebbe aver superato il terzo mese di gravidanza. I due hanno raccontato di sentirsi profondamente grati e sorpresi da questa nuova gioia. "Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci, ma ancora una volta la vita ci ha sorpresi", scrivono.

Il post si chiude con una dedica commossa alla bambina in arrivo: "Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu, Bianca".

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati con rito civile il 12 settembre 2024, con una cerimonia intima alla presenza di familiari e amici stretti.

