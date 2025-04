Casa Bianca rilancia teoria della fuga da laboratorio: Fauci accusato di insabbiamento sullorigine del Covid

Nel pieno delle tensioni commerciali con la Cina, la Casa Bianca ha rilanciato la tesi della fuga da laboratorio come presunta origine del Covid-19, pubblicandola sul nuovo portale ufficiale Covid.gov. Il sito, un tempo dedicato a informazioni su vaccini e test, presenta ora in apertura un'immagine a figura intera di Donald Trump e una serie di critiche all’ex presidente Joe Biden per la gestione della pandemia.

Tra i principali bersagli c'è Anthony Fauci, ex consigliere medico capo di Biden, accusato di aver promosso la versione secondo cui il virus avrebbe un’origine naturale. Il sito espone cinque argomentazioni a sostegno dell’origine artificiale del virus, puntando l’attenzione sul laboratorio di Wuhan, descritto come il principale centro cinese per la ricerca sulla Sars, ma con standard di biosicurezza giudicati insufficienti.

Il testo sostiene che non esistano prove concrete a favore della trasmissione naturale e afferma che, se tali prove esistessero, sarebbero già state scoperte. La teoria della fuga da laboratorio, un tempo considerata marginale, ha progressivamente guadagnato terreno nel dibattito politico e scientifico statunitense.

