Meteo, Maltempo: allerta gialla in tre regioni e rischio neve a bassa quota

Il maltempo torna a colpire oggi, domenica 22 dicembre 2024, su tutta l’Italia, da Nord a Sud, a causa di una perturbazione atlantica che porterà pioggia, neve e venti forti nel corso della giornata. La situazione meteorologica peggiorerà progressivamente, con effetti significativi già dalla mattinata.

Le prime aree interessate saranno la Lombardia e l’Emilia-Romagna, dove è attesa neve in quota. Nel pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno al Centro e al Sud, coinvolgendo regioni come Toscana, Marche, Lazio e Campania. In serata, con l’abbassamento delle temperature, la neve potrebbe interessare il versante adriatico dell’Appennino e, in Romagna, raggiungere quote decisamente basse.

La Protezione Civile ha emesso un avviso per venti forti con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti occidentali, inizialmente su Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, e in seguito su Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Prevista anche mareggiata lungo le coste esposte.

Per oggi è stata dichiarata allerta gialla in Emilia-Romagna centro-orientale, con particolare attenzione al rischio idraulico legato al transito delle piene dei fiumi Secchia e Reno. Allerta anche in Calabria tirrenica settentrionale e Basilicata sud-occidentale per rischio idrogeologico e temporali.

In Toscana, vento, mareggiate e ghiaccio interesseranno soprattutto la costa e la parte orientale della regione. Le zone collinari delle province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena potrebbero essere coinvolte, così come l’Appennino fiorentino ed aretino. Mareggiate intense sono attese lungo la costa dalla Versilia fino a Capalbio, dalle ore pomeridiane fino alla mezzanotte di lunedì 23 dicembre. Possibili gelate nell’alto Mugello, Casentino e alta val Tiberina.

Previsioni Meteo: crollo delle temperature e maltempo fino al Natale - Il meteo sull'Italia è destinato a cambiare drasticamente con l'arrivo di due tempeste polari, che porteranno freddo intenso, venti gelidi e maltempo diffuso nelle prossime giornate. Le previsioni annunciano un Natale sotto zero, con nevicate anche in pianura tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Previsioni meteo: tregua dal maltempo, in arrivo una burrasca invernale prima di Natale - Dopo giorni di pioggia e instabilità, l'alta pressione torna sull'Italia portando una breve tregua. Da oggi, 16 dicembre, il sole sarà protagonista in gran parte del Paese, da Milano a Roma, Napoli e Palermo. Questa pausa dal maltempo durerà fino a mercoledì 18 dicembre, grazie all'anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni, con temperature in aumento per l'aria calda di origine africana.

Meteo, maltempo sull'Italia: tempesta e nuove piogge nel weekend - Il maltempo continua a colpire l'Italia con pioggia, vento e temperature rigide per altre 48 ore. La cosiddetta tempesta dell’Immacolata sta causando forti disagi, specialmente in Emilia Romagna e nel Basso Tirreno. La situazione, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.