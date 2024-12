Lecce-Lazio: formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

La Lazio torna in campo oggi, sabato 21 dicembre 2024, affrontando il Lecce nella 17ª giornata di Serie A. Dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro l'Inter, i biancocelesti cercano riscatto al Via del Mare.

Nonostante la debacle, la squadra di Baroni mantiene 31 punti in classifica, condividendo il quarto posto con la Fiorentina. Il Lecce di Giampaolo, invece, ha ottenuto una vittoria importante per 2-1 contro il Monza, consolidando la propria posizione in zona salvezza.

Il match avrà inizio alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirlo anche in streaming su NOW e tramite l'app Sky Go.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Lecce dovrebbe schierarsi con un 4-3-3:

Portiere : Falcone

Difensori : Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu

: Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu Centrocampisti : Coulibaly, Ramadani, Rafia

: Coulibaly, Ramadani, Rafia Attaccanti: Morente, Krstovic, Rebic

La Lazio, invece, potrebbe optare per un 4-2-3-1:

Portiere : Provedel

Difensori : Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares

: Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Guendouzi, Rovella Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante: Castellanos

La designazione arbitrale per l'incontro vede Manganiello come direttore di gara, assistito da Carbone e Peretti, con Tremolada nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Fabbri.

I tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia il confronto, sperando in una prestazione positiva dei propri beniamini. La partita rappresenta un banco di prova significativo per la Lazio, chiamata a dimostrare carattere dopo la recente sconfitta, e per il Lecce, desideroso di continuare la striscia positiva davanti al proprio pubblico.

Serie A: probabili formazioni della 17ª giornata con Abraham titolare e Dybala in campo - La Serie A torna protagonista con la 17ª giornata, che inizia oggi, venerdì 20 dicembre. Il Milan apre le danze sfidando l'Hellas Verona in trasferta, mentre il Napoli, impegnato a Torino, cerca di avvicinarsi alla vetta. Sabato 21, la Lazio, reduce dalla sconfitta con l’Inter, affronta il Lecce.

Serie A, probabili formazioni della 16a giornata: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out - Dopo il ritorno in campo per le coppe europee, il campionato di Serie A riparte con la 16a giornata. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino, mentre sabato 14 dicembre vedrà l’Atalanta capolista affrontare il Cagliari, il Napoli sfidare l’Udinese e la Juventus ospitare il Venezia.

Serie A, le panchine traballanti: chi rischia l'esonero prima di natale? - In Serie A, sono già quattro le panchine saltate. Daniele De Rossi è stato il primo a essere esonerato, il 18 settembre, dopo quattro giornate con la Roma. Gli è subentrato Ivan Juric, ma anche lui è stato sollevato dall'incarico il 10 novembre, dopo la dodicesima giornata.