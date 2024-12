Elodie tra Sanremo e i grandi stadi: un 2025 di sfide e nuovi traguardi

Elodie si prepara a un 2025 ricco di novità, partendo dal Festival di Sanremo, dove sarà in gara per la quarta volta con il brano "Dimenticarsi alle 7". Durante la conferenza stampa a Milano, l’artista ha descritto il pezzo come personale e malinconico, sottolineando il suo contributo nella produzione musicale. Emozionata per la conduzione di Carlo Conti, Elodie ha raccontato quanto il Festival sia stato significativo nella sua carriera.

Oltre a Sanremo, l’artista si esibirà per la prima volta negli stadi, con due date già annunciate: l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. "È un azzardo, ma amo le sfide", ha dichiarato Elodie, che sogna di condividere il palco con Tiziano Ferro, con cui ha collaborato per il brano "Feeling". Nonostante il suo entusiasmo, l’artista si mostra realista sui numeri: “Non voglio rincorrere il sold out, mi accontenterò del percorso fatto finora.”

Parallelamente alla musica, Elodie continua a brillare anche come attrice. Dopo il successo del film "Ti mangio il cuore", sarà protagonista nel thriller "Performance", accanto a Eduardo Scarpetta, e avrà un ruolo nel film "Fuori", diretto da Mario Martone. Ha inoltre prestato la voce a Sarabi nella versione italiana del film "Mufasa - Il re leone".

Elodie si è distinta anche nel mondo della moda, posando per il calendario Pirelli 2025 con scatti di nudo integrale. "Amo il nudo, è una forma di libertà", ha spiegato l’artista, spesso elogiata per la sua bellezza e spontaneità. Nonostante i ritmi intensi, trova tempo per mantenere il suo fisico con esercizi leggeri e uno stile di vita bilanciato, condiviso con il compagno Andrea Iannone, pilota di MotoGP.

Elodie, che nel 2015 calcava il palco di Amici, è oggi una delle artiste italiane più apprezzate, con una carriera che spazia tra musica, cinema e moda, confermando il suo talento e la sua determinazione nel raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

