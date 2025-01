Fantasanremo 2025: oltre 500mila squadre iscritte, Elodie e Achille Lauro tra i preferiti

Il Fantasanremo si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico, con oltre 500.000 squadre iscritte e più di 80.000 leghe formate a meno di un mese dal Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio. Gli organizzatori sottolineano l'importanza di iscriversi per tempo, ricordando che mancano 24 giorni alla chiusura delle iscrizioni.

Tra i capitani più scelti spiccano Elodie, Achille Lauro, Olly, Giorgia e Tony Effe, protagonisti molto amati dal pubblico. Il gioco gode di una grande visibilità sui social, con numeri in crescita: 700.000 follower su Instagram, 230.000 su TikTok, 65.000 su X, 35.000 su Facebook e 190.000 su Threads, mentre il canale Telegram conta 28.500 iscritti attivi.

L'edizione 2025 introduce importanti novità: le squadre sono composte da 7 membri (5 titolari e 2 riserve) invece dei precedenti 5, con nuove funzionalità per il capitano e la possibilità di modificare la formazione a ogni serata. Sono stati aggiunti bonus e malus legati a nuove dinamiche, tra cui la valutazione degli artisti al Dopofestival, interazioni con i conduttori, partecipazione attiva a Sanremo Giovani e attività fuori dal palco, come cantare con i fan o 'battere il cinque' alla statua di Mike Buongiorno.

Molti bonus e malus rimarranno segreti fino all’ultimo, aggiungendo un elemento di sorpresa. Saranno svelati ogni sera alle 20:00 in diretta sui social e potranno riguardare outfit, comportamenti sul palco e altri dettagli inaspettati. L’edizione 2025 si preannuncia così più dinamica e coinvolgente che mai.

