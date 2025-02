Chi è Elodie a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7

Elodie partecipa per la quarta volta al Festival di Sanremo con il brano "Dimenticarsi alle 7". La canzone, scritta da Davide Petrella, Davide Simonetta ed Elodie stessa, unisce sonorità classiche della musica italiana a influenze elettroniche. Il titolo fa riferimento al tentativo di dimenticare una persona dopo una notte trascorsa insieme, evidenziando la difficoltà di lasciarsi alle spalle certe emozioni.

Nata a Roma il 3 maggio 1990, Elodie Di Patrizi ha iniziato la sua carriera partecipando ad "Amici" nel 2015, dove si è classificata al secondo posto. Negli anni, ha consolidato la sua presenza nella scena musicale italiana, diventando un'icona per la Generazione Z. Nel 2024, ha collaborato con artisti come Tiziano Ferro, Ernia e Gigi D'Alessio, e ha posato per il calendario Pirelli. Nel 2025, sarà la terza artista italiana a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, con un concerto previsto per l'8 giugno.

"Dimenticarsi alle 7" rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Elodie, che continua a evolversi e a sperimentare con nuovi suoni e collaborazioni. La sua partecipazione a Sanremo 2025 è molto attesa e il brano promette di lasciare un segno nel panorama musicale italiano.

