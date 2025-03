Elodie a Verissimo: Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine

Elodie, ospite a Verissimo il 9 marzo 2025, ha condiviso dettagli sulla sua relazione con il pilota motociclistico Andrea Iannone. La cantante ha descritto il loro incontro come un colpo di fulmine, affermando: "Di solito non sono così, non è da me. Lui l’ho visto e non mi aspettavo di innamorarmi, non volevo una relazione. Ho capito subito che essere umano è e volevo renderlo felice, essere nella sua vita. E lui fa lo stesso con me" .

Elodie ha sottolineato la solidità del loro rapporto, definendolo una relazione matura basata su comprensione e amore reciproco. Ha espresso ammirazione per la capacità di Iannone di affrontare le difficoltà con positività, dichiarando: "Nel momento difficile è riuscito a essere solare, generoso, non è da tutti. È forse la prima persona che conosco con questa capacità. Un grandissimo pregio" .

Elodie ha parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e dei progetti futuri. Ha rivelato di essere impegnata nello studio della recitazione e di essere protagonista del film "Gioco pericoloso", in uscita il 13 marzo, dove interpreta una ballerina. Ha descritto questa esperienza come una grande opportunità di crescita personale e professionale.

Durante l'intervista, Elodie ha riflettuto sul suo percorso di crescita personale, sottolineando l'importanza dell'accettazione di sé e dell'autoconsapevolezza. Ha affermato di vivere un momento di maggiore serenità e sicurezza rispetto al passato, grazie anche al supporto del pubblico e alle opportunità professionali che sta vivendo.

