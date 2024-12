Genoa-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il Napoli di Antonio Conte affronta oggi, sabato 21 dicembre 2024, il Genoa allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con inizio alle ore 18:00. Gli azzurri occupano il secondo posto in Serie A con 35 punti, a due lunghezze dall'Atalanta capolista. Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, è tredicesimo con 16 punti e arriva da un pareggio a San Siro contro il Milan, cercando di estendere la sua serie positiva a sette risultati utili consecutivi.

Per quanto riguarda le formazioni, il Genoa dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: Leali in porta; difesa composta da Sabelli, Bani, Vasquez e Martin; centrocampo con Thorsby, Badelj e Frendrup; in attacco Zanoli, Pinamonti e Miretti.

Il Napoli, sempre con il 4-3-3, vedrà probabilmente Meret tra i pali; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay; tridente offensivo formato da Politano, Lukaku e Neres.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguirla sul canale "Zona DAZN" (canale 214).

Il Napoli punta a una vittoria per mantenere la pressione sull'Atalanta nella corsa al vertice della classifica, mentre il Genoa cerca di consolidare la propria posizione a metà classifica, proseguendo la striscia positiva sotto la guida di Vieira.

