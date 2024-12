Incidente a Velletri: auto si ribalta, morto un 24enne e tre feriti gravi

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte in via dei Cinque Archi a Velletri, nella provincia di Roma. L'episodio è accaduto poco prima delle 5 del mattino, coinvolgendo una Fiat 500 con quattro persone a bordo. Secondo i primi rilievi, si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

L'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata più volte. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri e i vigili del fuoco per i soccorsi. Il 24enne è deceduto sul colpo, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Velletri e Latina per le cure necessarie.

