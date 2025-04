Incidente mortale sulla Andria-Bisceglie: muoiono madre e figlia incinta, grave il padre

Due donne di Bisceglie, madre e figlia, hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale Andria-Bisceglie, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. La figlia, M.D., 32 anni, era incinta: è arrivata già priva di vita all’ospedale di Andria, e per il feto non c’è stato nulla da fare. La madre, R.M., 62 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso di Barletta. Il marito della donna, padre della trentaduenne, si trova ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Barletta con una frattura al femore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Andria, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.