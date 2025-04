Gp Suzuka, video spaventoso incidente Doohan: schianto a 300 km/h e monoposto distrutta

Attimi di paura durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Suzuka, in Giappone, per un violento incidente che ha coinvolto Jack Doohan, pilota della Alpine. L’australiano ha perso il controllo della monoposto in curva 1 a circa 300 km/h, finendo contro le barriere. L’impatto è stato devastante e la vettura è andata distrutta, ma Doohan è riuscito a uscire autonomamente e a salire sul mezzo di soccorso, sotto l’occhio attento dello staff medico.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione, ma tra le ipotesi si parla di forti raffiche di vento o di un possibile saltellamento della monoposto dovuto alle asperità dell’asfalto, che avrebbe fatto perdere aderenza al posteriore. “Non so cosa sia successo”, ha dichiarato Doohan via radio al team subito dopo l’impatto.

La sessione è stata interrotta ben tre volte con bandiera rossa: dopo l’uscita di pista di Doohan, un secondo stop è stato provocato da un’uscita di Fernando Alonso, mentre il terzo si è reso necessario per un principio di incendio causato dalle scintille delle monoposto sul tracciato.

El DRS estaba abierto cuando debería estar cerrado, entre el viento, la velocidad, el pasto y el DRS lo hace perder totalmente la parte trasera del auto y a la mierda.

Las luces verdes del auto de Doohan indican que el DRS está abierto pic.twitter.com/IKQR6QLuj1 — LEØ ???????? (@LeoMoya912) April 4, 2025

