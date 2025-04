Federica Brignone cade ai Campionati italiani di gigante: trasportata in elicottero dopo l'incidente

Federica Brignone, reduce dal trionfo nella Coppa del Mondo di sci alpino, è stata protagonista di una rovinosa caduta durante la seconda manche dei Campionati italiani di gigante. L’incidente è avvenuto dopo l’impatto con una porta, che ha fatto perdere l’equilibrio alla sciatrice azzurra, finita a terra in modo violento. A causa dell’intensità della caduta e dei forti dolori riportati, soprattutto a una gamba, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero per il trasporto immediato all’ospedale di Cavalese, il più vicino al luogo della gara.

Al momento si ipotizza un possibile coinvolgimento del ginocchio, anche se non è escluso che si tratti solo di una forte contusione. Gli accertamenti medici sono in corso per valutare l’effettiva entità dell’infortunio. La dinamica ha destato molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, vista la recente stagione da protagonista della sciatrice.

