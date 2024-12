Serie A: probabili formazioni della 17ª giornata con Abraham titolare e Dybala in campo

La Serie A torna protagonista con la 17ª giornata, che inizia oggi, venerdì 20 dicembre. Il Milan apre le danze sfidando l'Hellas Verona in trasferta, mentre il Napoli, impegnato a Torino, cerca di avvicinarsi alla vetta. Sabato 21, la Lazio, reduce dalla sconfitta con l’Inter, affronta il Lecce. La domenica vedrà la Roma sfidare il Parma nel lunch match, mentre l’Atalanta, prima in classifica, ospiterà l’Empoli. La giornata si chiuderà lunedì 23 con due partite: Fiorentina-Udinese e Inter-Como.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr.

Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham.

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria.

Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Vlasic, Sosa; Adams, Sanabria. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala.

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui.

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Monza (4-3-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Sensi, Caprari; Mota.

Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Sensi, Caprari; Mota. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean.

De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean. Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Davis.

Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Davis. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

