Previsioni Meteo: crollo delle temperature e maltempo fino al Natale

Il meteo sull'Italia è destinato a cambiare drasticamente con l'arrivo di due tempeste polari, che porteranno freddo intenso, venti gelidi e maltempo diffuso nelle prossime giornate. Le previsioni annunciano un Natale sotto zero, con nevicate anche in pianura tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Dopo anni di temperature miti intorno ai 10-20°C durante le festività natalizie, il 2024 porterà un "ribaltone Santa Claus", come confermato da Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it.

La prima tempesta polare è già arrivata, causando estesi fenomeni di maltempo: venti forti al largo della Sardegna, burrasche di Bora sull'Alto Adriatico e venti pericolosi su gran parte del paese. Le temperature caleranno ulteriormente nel fine settimana, con nevicate diffuse sull'Appennino a partire da 700 metri di quota. La tempesta porterà anche venti furiosi che interesseranno la maggior parte del territorio.

Il 21 dicembre, con l'arrivo del Solstizio d'Inverno, inizierà una stagione fredda, anche se il primo giorno dell'inverno sarà asciutto e soleggiato, con qualche residuo di pioggia al sud. La seconda tempesta polare, prevista per domenica 22 dicembre, porterà fiocchi di neve anche in pianura tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Gli effetti più gravi della tempesta si manifesteranno il 23 dicembre, con un tracollo delle temperature e bufere di neve in Appennino. La neve scenderà anche a basse quote sul versante adriatico, con temperature che potrebbero toccare i -10°C sulle Alpi a 1500 metri, ma con il wind-chill, la percezione sarà di -20°C. In particolare, i trasporti, soprattutto marittimi, subiranno disagi a causa dei venti e delle onde alte.

Proseguendo verso Natale, l'Italia sarà divisa in due: al nord e nelle centrali tirreniche ci saranno ampie schiarite, mentre il Generale Inverno colpirà il Medio Adriatico e il sud con neve e venti gelidi. La vigilia potrebbe portare neve in molte zone, regalando un atteso Bianco Natale, con temperature che scenderanno fino a -10°C, un ritorno al clima di altre epoche, pre-riscaldamento globale.

Nei giorni prossimi, la situazione meteo prevede maltempo e venti forti, con nevicate e gelate. Venerdì 20 dicembre, il nordest vedrà maltempo con tempesta di Bora, mentre al centro e al sud ci sarà maltempo e venti molto forti. Il 21 dicembre porterà schiarite al nord, con gelate e venti in attenuazione. La tendenza per il weekend indica un peggioramento generale, con neve a bassa quota e venti tempestosi.

Previsioni meteo: tregua dal maltempo, in arrivo una burrasca invernale prima di Natale - Dopo giorni di pioggia e instabilità, l'alta pressione torna sull'Italia portando una breve tregua. Da oggi, 16 dicembre, il sole sarà protagonista in gran parte del Paese, da Milano a Roma, Napoli e Palermo. Questa pausa dal maltempo durerà fino a mercoledì 18 dicembre, grazie all'anticiclone che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni, con temperature in aumento per l'aria calda di origine africana.

Previsioni Meteo: piogge e temporali al Centro-Sud, poi torna l’anticiclone con temperature in rialzo - Il meteo prevede ancora instabilità nel weekend con piogge e rovesci concentrati soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Sabato 14 dicembre, nubi e piovaschi saranno più frequenti al Sud, mentre dal pomeriggio saranno le regioni tirreniche, dalla Bassa Toscana fino alla Sicilia, a essere maggiormente interessate.

Meteo: weekend con miglioramenti, ma Natale tra freddo e sorprese - A due settimane da Natale, il meteo si presenta instabile con possibili sorprese nelle prossime ore. La ex-tempesta dell’Immacolata si è temporaneamente spostata verso la Spagna, ma è previsto un ritorno attenuato verso l’Italia, in particolare sul Centro-Sud.