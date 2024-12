Fiorentina pareggia 1-1 a Guimaraes e vola agli ottavi di Conference League

La Fiorentina conquista un prezioso pareggio per 1-1 contro il Vitoria Guimaraes, accedendo direttamente agli ottavi di Conference League senza passare dai playoff. Dopo il vantaggio dei portoghesi con Gustavo Silva al 33', Mandragora risponde all’87', regalando ai viola il risultato necessario per avanzare.

Nel primo tempo, la squadra di casa sfiora più volte il gol. Al 5', un tentativo in rovesciata di Silva termina fuori di poco, mentre al 26' lo stesso attaccante manca clamorosamente da pochi passi dopo una respinta di Terracciano. Al 33', il Vitoria passa in vantaggio: Kaio Cesar serve un cross basso per Gustavo Silva, che insacca da distanza ravvicinata. I viola rischiano il raddoppio al 42', ma Terracciano è salvato da una simulazione dello stesso Silva, punita con un cartellino giallo.

Nel secondo tempo, la Fiorentina aumenta la pressione, ma fatica a concretizzare. Al 21', Kean ha una grande occasione, ma il portiere Varela neutralizza il suo tiro. Al 42', arriva finalmente il pareggio: su un calcio piazzato, Dodò serve un cross basso deviato da Varela, che finisce sui piedi di Mandragora. Il centrocampista insacca a porta vuota, siglando l'1-1 definitivo.

Con questo risultato, la Fiorentina chiude la fase a gironi al terzo posto con 13 punti, dietro al Chelsea (18) e al Vitoria (14), ma con la certezza di proseguire il cammino europeo.

