Fiorentina travolge la Juventus 3-0: crisi profonda per i bianconeri

La Fiorentina ha sconfitto la Juventus con un netto 3-0 nella 29ª giornata di Serie A, aggravando la crisi della squadra torinese. Questo risultato segna la seconda pesante sconfitta consecutiva per la Juventus, dopo il 4-0 subito in casa contro l'Atalanta. Con questa vittoria, la Fiorentina sale all'ottavo posto con 48 punti, mentre la Juventus scende al quinto posto con 52 punti, superata dal Bologna, ora quarto con 53 punti.

La partita si è decisa nei primi 20 minuti, con la Fiorentina che ha messo a segno due gol in rapida successione. Al 15', su calcio d'angolo battuto da Danilo Cataldi, Robin Gosens ha trovato la rete dopo una respinta corta della difesa juventina. Tre minuti dopo, al 18', Nicolò Fagioli ha servito un preciso passaggio filtrante per Rolando Mandragora, che ha raddoppiato con un tiro angolato.

La Juventus ha faticato a reagire e al 53' ha subito il terzo gol: Fagioli ha servito Albert Gudmundsson, che ha avanzato palla al piede e ha segnato con un tiro da fuori area. Un tentativo di Moise Kean di accorciare le distanze è stato annullato per fuorigioco.

Questa sconfitta aumenta la pressione sull'allenatore della Juventus, Thiago Motta, la cui posizione potrebbe essere a rischio. La squadra ha subito sette gol nelle ultime due partite di campionato e rischia di rimanere fuori dalla zona Champions League.

La Fiorentina, con questa vittoria, mantiene viva la speranza di raggiungere un piazzamento europeo, mentre la Juventus dovrà riorganizzarsi per invertire la tendenza negativa delle ultime settimane.

