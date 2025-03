Fiorentina-Juventus Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00, la Fiorentina ospiterà la Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 29ª giornata di Serie A.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà possibile seguirla in streaming attraverso le applicazioni DAZN, Sky Go e NOW.

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Fabbri, assistito da Peretti e Imperiale. Il quarto uomo sarà Zufferli, mentre al VAR ci saranno La Penna e Doveri.

