Inter-Udinese: Ottavi di Coppa Italia in Diretta TV e Streaming

Giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21:00, l'Inter affronta l'Udinese negli ottavi di finale della Coppa Italia presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2):

Portiere: Josep Martinez

Difensori: Darmian, Bisseck, Palacios

Centrocampisti: Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto

Attaccanti: Correa, Taremi

Udinese (3-5-2):

Portiere: Sava

Difensori: Kristensen, Bijol, Touré

Centrocampisti: Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara

Attaccanti: Thauvin, Lucca

L'Inter, reduce da una convincente vittoria in campionato contro la Lazio, schiera una formazione con alcuni cambi rispetto all'undici titolare, dando spazio a giocatori meno impiegati. L'Udinese, dopo aver superato la Salernitana nel turno precedente, si presenta con una formazione competitiva, puntando su elementi chiave come Thauvin e Lucca in attacco.

Dove Vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, offrendo a tutti la possibilità di seguire l'incontro gratuitamente.

