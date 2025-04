Empoli-Bologna oggi in Coppa Italia: orario, formazioni ufficiali e diretta tv su Canale 5

Oggi, martedì 1 aprile 2025, alle ore 21:00, lo Stadio Carlo Castellani ospiterà l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Bologna. L'Empoli, guidato da Roberto D'Aversa, ha raggiunto questa fase storica dopo aver eliminato la Juventus ai quarti di finale. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva alla sfida forte di cinque vittorie consecutive in Serie A e dell'eliminazione dell'Atalanta nel turno precedente.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 alle ore 21:00. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Questa semifinale rappresenta un'opportunità significativa per entrambe le squadre di avvicinarsi alla finale di Coppa Italia.

