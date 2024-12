Sanremo 2025, annunciati i titoli dei brani in gara da Carlo Conti

L'edizione 2025 del Festival di Sanremo prende forma con l'annuncio ufficiale dei titoli delle canzoni in gara, rivelati durante la serata speciale di Rai1 "Sarà Sanremo". Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato i brani che saranno protagonisti sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio.

Tra i big, Francesco Gabbani torna con Viva la vita, definita dall’artista come "una celebrazione della vita in quanto tale". Clara sarà in gara con Febbre, che rappresenta “la vita che sale e scende”. Achille Lauro presenta Incoscienti giovani, una canzone ispirata "a storie vere" e dedicata ai giovani.

Debutto a Sanremo per Brunori Sas con L'albero delle noci, un brano che parla di rinascita e gioia. Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento portano energia con La mia parola, promettendo di far ballare l’Ariston. Giorgia, veterana del Festival, presenta La cura per me, una riflessione sull'evoluzione interiore.

Emis Killa propone Demoni, che racconta una notte d’amore, mentre Marcella Bella torna con Pelle diamante, dedicata "alle donne toste". Gaia interpreta Chiamo io chiami tu, una canzone sull’indecisione. Simone Cristicchi, dopo 12 anni, porta Quando sarai piccola, un brano intimo sul rapporto con i genitori.

Irama si mette a nudo con Lentamente, mentre Serena Brancale presenta Anema e Core, definendola "un’attitudine alla vita". Olly, giovane cantautore genovese, propone Balorda nostalgia, un pezzo sul sentimento nostalgico.

Elodie partecipa con Dimenticarsi alle 7, descritta come "un dramma". Massimo Ranieri emoziona con Tra le mani un cuore, un inno all’amore. Tony Effe presenta Damme 'na mano, una storia romantica e passionale. La più giovane in gara, Sarah Toscano, debutta con Amarcord, un brano sulla nostalgia dei ricordi.

Rocco Hunt torna con Mille volte ancora, dedicata alla sua storia e alle sue radici. Lucio Corsi porta Volevo essere un duro, una riflessione sul mondo moderno. Noemi presenta Se ti innamori muori, che esplora emozioni profonde.

Rose Villain, al suo secondo Sanremo consecutivo, propone Fuorilegge, un brano sul desiderio struggente. Willie Peyote canta Grazie ma non grazie, dedicata a momenti di sconforto. Carlo Conti, con ironia, ha ricordato i Jalisse, accennando al brano di Willie Peyote.

Infine, i Modà tornano con Non ti dimentico, una canzone sull’amore e la forza di andare avanti. I titoli promettono un Festival ricco di emozioni e stili musicali diversi.

Sanremo 2025: Bianca Guaccero favorita per la conduzione di 'PrimaFestival' - Bianca Guaccero è in pole position per condurre 'PrimaFestival' durante Sanremo 2025. Secondo fonti Adnkronos, l'attrice e conduttrice potrebbe guidare la striscia quotidiana in onda su Rai1 in access prime time nei giorni della kermesse musicale. Il programma, giunto alla sua nona edizione, offre al pubblico uno sguardo dietro le quinte del Festival di Sanremo, raccontando curiosità, interviste e servizi on the road direttamente dalla città dei fiori.

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2025 - Selvaggia Lucarelli potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Dopofestival di Sanremo 2025. L'indiscrezione, lanciata da Rossella Erra durante il programma "Citofonare Rai2", è stata considerata attendibile da fonti vicine all'organizzazione del Festival, consultate dall'Adnkronos.

Sanremo Giovani: svelati gli 8 finalisti per le Nuove Proposte di Sanremo 2025 - Sanremo Giovani ha selezionato gli otto finalisti che si contenderanno l'accesso al Festival di Sanremo 2025 nella categoria "Nuove Proposte". I finalisti sono: Mew, Angelica Bove, Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre, Selmi, Etra e Maria Tomba.