Trova assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce: I soldi resteranno a Lecce

Un assegno circolare da 49 milioni di euro è stato trovato e restituito a Lecce. Andrea Guido, assessore comunale con delega alle Politiche ambientali, ha rinvenuto il documento a viale Francesco Lo Re, nei pressi di un'attività di corriere espresso. Guido ha raccontato di aver pensato inizialmente a uno scherzo, ma constatata la cifra, ha deciso di agire rapidamente. Dopo aver contattato l’attività 'Mail Boxes etc.', ha scoperto che il legittimo proprietario, un imprenditore edile salentino, era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento.

L'assegno è stato consegnato al titolare dell’attività, che ha avvisato il proprietario, consentendogli di riottenere il documento. L'assessore e l’imprenditore non si sono incontrati, e Guido non ha ricevuto ringraziamenti diretti, ma ha sottolineato la soddisfazione per aver contribuito a risolvere la situazione.

Secondo quanto riferito, il denaro sarà investito in strutture ricettive sul territorio, un'iniziativa che contribuirà allo sviluppo turistico della città. "La nostra città dimostra di poter attrarre capitali importanti", ha dichiarato Guido. Nonostante la mancanza di un ringraziamento, l'assessore si è detto contento per il lieto fine della vicenda e per l’impatto positivo che questo avrà su Lecce.

