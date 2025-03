Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, sabato 8 marzo 2025, alle ore 18:00, si disputerà la partita Lecce-Milan presso lo stadio Via del Mare di Lecce, valida per la 28ª giornata di Serie A.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Gimenez. Allenatore: Conceicao.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'opzione Zona DAZN potranno seguirla anche sul canale 214 di Sky e in streaming sulla piattaforma DAZN. Il Milan, reduce da tre sconfitte consecutive, cerca una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Lecce, invece, è in cerca di punti preziosi per la salvezza.

