Genoa-Lecce Serie A : orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Serie A torna in campo oggi, venerdì 14 marzo 2025, con l'anticipo della 29ª giornata che vede affrontarsi Genoa e Lecce allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Miretti, Malinovskyi, Zanoli; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà possibile seguire l'incontro in streaming tramite le applicazioni DAZN, Sky Go e NOW.

Questo match rappresenta un'opportunità importante per entrambe le squadre: il Genoa mira a consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Lecce cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

