La moneta da 50 penny con re Carlo e il salmone potrebbe valere fino a mille sterline

La moneta da 50 penny con il profilo di re Carlo e un salmone atlantico guizzante sull'altro lato sta attirando l'attenzione dei collezionisti britannici. Questo pezzo unico, coniato dalla Royal Mint nel 2023, è la prima moneta a rappresentare il sovrano accanto a un salmone. Con una tiratura limitata a soli 200.000 esemplari, la moneta è considerata rara e molto ambita dagli appassionati di numismatica.

Secondo il Sun, la "King Charles Salomon" è stata venduta su eBay a 120 sterline, ma esperti prevedono che il suo valore potrebbe salire fino a 1.000 sterline. Il sito Copes Coins la descrive come una delle monete più discusse nella comunità numismatica, un'affermazione confermata anche da RedditchAdvisor. Il 14 ottobre, due esemplari sono stati venduti su eBay rispettivamente a 120 e 113 sterline dopo intense aste tra collezionisti.

Le monete rare emesse dalla Royal Mint sono spesso molto ricercate. Gli esperti consigliano ai cittadini britannici di verificare il numero di tiratura delle monete in loro possesso: tirature basse indicano una maggiore rarità e potenziale valore. Oltre alla moneta con il salmone, altri esempi di monete da 50 penny rare includono la "Kew Gardens", con una tiratura di 210.000 esemplari, che può valere fino a 700 sterline. La moneta dedicata al calcio, con una tiratura di 1.125.500, vale circa 75 sterline, mentre quella di "Peter Rabbit" del 2018, con 1.400.000 pezzi in circolazione, raggiunge un valore massimo di 30 sterline.

Frugare nelle tasche o nel portafoglio potrebbe rivelarsi un'operazione sorprendentemente redditizia per chiunque trovi una di queste monete preziose.

