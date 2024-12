Tom Cruise riceve la massima onorificenza civile della Marina Usa per il suo contributo alle forze armate

Tom Cruise è stato insignito del Distinguished Public Service Award, la più alta onorificenza civile conferita dalla Marina degli Stati Uniti, per il suo "eccezionale contributo" alle forze armate attraverso i ruoli interpretati sul grande schermo. Il successo di Top Gun (1986), che lo rese celebre, ha influenzato significativamente gli arruolamenti militari grazie alla rappresentazione accattivante della vita militare.

La cerimonia si è svolta ai Longcross Film Studios di Chertsey, nel Surrey, dove Cruise, 62 anni, è attualmente impegnato nelle riprese di Mission: Impossible: The Final Reckoning, previsto per maggio 2025. Durante l'evento, il segretario della Marina statunitense, Carlos Del Toro, ha consegnato all'attore una medaglia e un certificato, lodandolo per aver "aumentato la consapevolezza e l'apprezzamento del pubblico verso il personale militare altamente addestrato e i sacrifici che compiono in uniforme".

Cruise ha espresso gratitudine per il riconoscimento, dichiarando: "Ammiro profondamente tutti i militari e le donne dell'esercito. Comandare significa servire, e questo lo so bene, vedendolo ogni giorno nei militari". La Marina ha elogiato l'attore per aver interpretato ruoli che hanno ispirato generazioni, come quello del pilota Pete 'Maverick' Mitchell in Top Gun e nel sequel Top Gun: Maverick (2022), che ha ulteriormente stimolato l'interesse dei giovani per le forze armate.

Il sottosegretario Carlos Del Toro ha sottolineato il costante impegno di Cruise negli ultimi quattro decenni come sostenitore delle donne, degli uomini e delle famiglie della Marina e del Corpo dei Marines. Oltre a Top Gun, la sua carriera è stata celebrata per film come Nato il quattro luglio, Codice d'onore e la saga di Mission: Impossible.

La prestigiosa onorificenza civile è stata in passato assegnata anche a Steven Spielberg e Tom Hanks per il loro contributo con il film Salvate il soldato Ryan.

