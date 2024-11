Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt: il titolo e il primo trailer di 'Mission: Impossible 8'

Tom Cruise riprende il ruolo iconico di Ethan Hunt nell'ottavo e conclusivo capitolo della saga di 'Mission: Impossible'. L'attore e produttore ha annunciato il titolo ufficiale e ha condiviso il primo teaser trailer sui suoi profili social. Il film si intitolerà 'Mission: Impossible – The Final Reckoning'.

Nel trailer, Ethan Hunt affronta una serie di sfide ad alta tensione, tra cui corse ad alta velocità, tentativi di salire su aerei in volo e combattimenti corpo a corpo. Le riprese si sono svolte in diverse località internazionali, tra cui Malta, Norvegia, Londra e Sudafrica, promettendo un finale ricco di adrenalina e scene d'azione mozzafiato.

Il cast include, oltre a Tom Cruise, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Angela Bassett, Ving Rhames e Hayley Atwell. Negli Stati Uniti, il film è previsto per il 23 maggio 2025. Nel trailer italiano, la data di uscita è indicata come "prossimamente", senza specificare una data precisa. Non è ancora chiaro se la data di uscita italiana coinciderà con quella americana o se sarà programmata in un momento diverso per il mercato italiano.

'Mission: Impossible – The Final Reckoning' segna la conclusione di una delle saghe d'azione più amate del cinema contemporaneo, con Tom Cruise che ha dedicato anni alla realizzazione di questo capitolo finale. I fan possono aspettarsi un epilogo emozionante e ricco di colpi di scena.