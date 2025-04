Tom Cruise ricorda Val Kilmer: Un caro amico, ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio

Tom Cruise ha reso omaggio a Val Kilmer durante la sua prima apparizione pubblica dopo la notizia della morte dell’attore, scomparso il 1° aprile a 65 anni per una polmonite. Presente al CinemaCon di Las Vegas per presentare il nuovo capitolo di Mission Impossible, Cruise ha chiesto un momento di silenzio al pubblico del Caesars Palace.

"Vorrei rendere omaggio a un mio caro amico, Val Kilmer", ha dichiarato sul palco, secondo quanto riportato da Variety. "Non so dirvi quanto ammiri il suo lavoro, quanto sia stato grato e onorato quando si unì a Top Gun e poi tornò per Top Gun: Maverick".

Cruise ha ricordato il profondo amore di Kilmer per il cinema e il suo impatto sul pubblico: "Amava i film e ha dato tanto a tutti noi. Pensate solo a tutti i meravigliosi momenti che abbiamo passato con lui". Poi ha concluso con parole rivolte direttamente al collega: "Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio".

I due attori si erano conosciuti nel 1986 sul set di Top Gun, dove interpretavano i ruoli di Maverick e Iceman. Erano tornati a recitare insieme nel sequel del 2022, Top Gun: Maverick.

Dopo la morte di Kilmer, sono stati numerosi gli omaggi da parte di colleghi e amici, tra cui Francis Ford Coppola e Josh Brolin, che hanno ricordato i suoi ruoli più celebri in Batman Forever, The Doors e Top Gun. Kilmer aveva affrontato un lungo percorso di cure contro un cancro alla gola diagnosticato nel 2014, con gravi conseguenze sulla voce, ma era riuscito a tornare sul set nel 2022.

