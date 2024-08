Parigi 2024 - Tom Cruise versione Mission Impossible per volare a Los Angeles 2028

Tom Cruise in versione Mission: Impossible per il passaggio di testimone dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a quelle di Los Angeles 2028.

Spettacolo - Tom Cruise in versione Mission: Impossible per il passaggio di testimone dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a quelle di Los Angeles 2028. L'attore statunitense è una delle star che impreziosiscono la cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi. Come Ethan Hunt, il protagonista della saga di film di azione, il 62enne attore si cala dalla copertura dello Stade de France. Cruise, osannato dagli atleti, si fa largo e arriva sul palco. Prende possesso della bandiera olimpica e in moto si allontana per le vie di Parigi. Quindi, tocca ai video completare l'opera: in pochi minuti la star è a Los Angeles, che si prepara a raccogliere l'eredità di Parigi: la celebre scritta Hollywood, che domina la metropoli californiana, per l'occasione si presenta in versione olimpica con i 5 cerchi. Il passaggio di testimone ai Giochi in programma tra 4 anni negli Stati Uniti chiude la cerimonia durata circa 3 ore.

Sappiamo che i Giochi Olimpici non possono creare la pace

"Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono stati i Giochi di una nuova era", il messaggio del presidente del Cio, Thomas Bach, che elogia "uno splendido palcoscenico" con "luoghi iconici" in cui i tifosi hanno creato "un'atmosfera travolgente". "Sono stati Giochi sensazionali dall'inizio dalla fine", dice in inglese, inserendo nel gioco di parole anche la Senna ('Seine-sational), protagonista della rassegna a cinque cerchi tra polemiche e discussioni per la qualità dell'acqua e per la scelta di organizzare proprio nel fiume le gare di triathlon e di nuoto di fondo. "Nonostante tutte le tensioni nel mondo, siete venuti qui - il messaggio agli atleti- per far sì che la Città della Luce brillasse più che mai. Sappiamo che i Giochi Olimpici non possono creare la pace. Ma i Giochi Olimpici possono creare una cultura di pace che ispiri il mondo".

Rispetto alla contestata cerimonia d'apertura, con polemiche e accuse agli organizzatori per alcune scelte 'stilistiche' e per lo spazio ridotto riservato agli atleti, la cerimonia di chiusura scivola via in maniera più tradizionale: le delegazioni si muovono liberamente nello stadio, mentre va in scena lo spettacolo che coinvolge 270 performer e un lungo elenco di big tra Parigi e la California: si esibscono Phoenix and Air, Billie Eilish, Red Hot Chillie Peppers e Snoop Dogg.