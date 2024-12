Atalanta-Cesena: probabili formazioni, orario e dove seguire il match di Coppa Italia

L'Atalanta, attuale capolista della Serie A, debutta oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, negli ottavi di finale della Coppa Italia affrontando il Cesena. Il match si terrà al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio alle ore 18:30.

Dopo aver raggiunto la finale nella scorsa edizione, persa contro la Juventus, la squadra di Gian Piero Gasperini mira a proseguire il suo eccellente momento di forma, testimoniato da una striscia di dieci vittorie consecutive in campionato.

Per l'occasione, Gasperini potrebbe operare alcuni cambi nella formazione titolare, concedendo spazio a giocatori meno impiegati nelle ultime settimane. In porta dovrebbe schierarsi Rui Patricio, con una difesa a tre composta da Toloi, Djimsiti e Godfrey. A centrocampo, la linea a quattro potrebbe vedere Zappacosta e Palestra sugli esterni, con de Roon e Brescianini al centro. In attacco, Samardzic dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Zaniolo e Retegui.

Il Cesena, attualmente quinto in Serie B con 25 punti, arriva a questo incontro dopo aver eliminato il Pisa nel turno precedente. La squadra allenata da Michele Mignani potrebbe presentarsi con un modulo 3-4-3, schierando Klinsmann tra i pali; Curto, Prestia e Mangraviti in difesa; Ceesay, Calò, Francesconi e Donnarumma a centrocampo; Berti, Tavsan e Antonucci in attacco.

Una curiosità riguarda il portiere del Cesena, Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex calciatore e allenatore Jürgen Klinsmann, noto per aver giocato nell'Inter negli anni '90 e per aver guidato la nazionale tedesca dal 2004 al 2006.

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui.

Cesena (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci.

L'Atalanta punta a confermare il suo stato di forma eccezionale anche in Coppa Italia, mentre il Cesena cercherà di sorprendere e avanzare ulteriormente nella competizione.

Roma-Sampdoria: orario, formazioni e come seguire la partita di coppa italia - La Roma si prepara a sfidare la Sampdoria negli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, cercano riscatto dopo la recente sconfitta contro il Como, che li ha lasciati a soli due punti dalla zona retrocessione in Serie A.

Juventus-Cagliari Coppa Italia: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - La Juventus debutta oggi nella Coppa Italia 2024/2025 affrontando il Cagliari negli ottavi di finale. La partita si terrà all'Allianz Stadium di Torino, con inizio alle ore 21:00. I bianconeri, reduci da un pareggio nella 16ª giornata di Serie A, cercano riscatto in coppa.

Coppa Italia, Lazio-Napoli: Orario, Probabili Formazioni e Dove Vederla in TV e Streaming - Il 5 dicembre, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l'atteso confronto degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Entrambe le squadre sono tra le più in forma della Serie A: la Lazio, guidata da Marco Baroni, occupa attualmente il quinto posto, nonostante la recente sconfitta contro il Parma; il Napoli di Antonio Conte è al vertice della classifica.