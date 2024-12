Roma-Sampdoria: orario, formazioni e come seguire la partita di coppa italia

La Roma si prepara a sfidare la Sampdoria negli ottavi di finale della Coppa Italia, in programma oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, cercano riscatto dopo la recente sconfitta contro il Como, che li ha lasciati a soli due punti dalla zona retrocessione in Serie A. La Sampdoria, allenata da Leonardo Semplici, arriva invece da un pareggio senza reti contro lo Spezia nell'ultimo turno di Serie B.

Le probabili formazioni vedono la Roma schierata con un 3-4-2-1: Svilar in porta; difesa composta da Celik, Ndicka e Hermoso; centrocampo con Abdulhamid, Paredes, Pisilli e Angelino; sulla trequarti Saelemaekers e Soulé a supporto dell'unica punta Dovbyk.

La Sampdoria dovrebbe rispondere con un 3-5-2: Ghidotti tra i pali; linea difensiva formata da Venuti, Meulensteen e Riccio; centrocampo con Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo e Ioannou; coppia d'attacco composta da Tutino e Coda.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Per la Roma, questa sfida rappresenta un'opportunità per ritrovare fiducia e avanzare nella competizione, mentre la Sampdoria cercherà di sorprendere e proseguire il proprio cammino in Coppa Italia.

