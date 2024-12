Sanremo 2025: Bianca Guaccero favorita per la conduzione di 'PrimaFestival'

Bianca Guaccero è in pole position per condurre 'PrimaFestival' durante Sanremo 2025. Secondo fonti Adnkronos, l'attrice e conduttrice potrebbe guidare la striscia quotidiana in onda su Rai1 in access prime time nei giorni della kermesse musicale. Il programma, giunto alla sua nona edizione, offre al pubblico uno sguardo dietro le quinte del Festival di Sanremo, raccontando curiosità, interviste e servizi on the road direttamente dalla città dei fiori.

Non è ancora confermato se Bianca Guaccero sarà affiancata da uno o più co-conduttori. La scelta ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, completando il quadro delle anticipazioni di uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno.

Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2025 - Selvaggia Lucarelli potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Dopofestival di Sanremo 2025. L'indiscrezione, lanciata da Rossella Erra durante il programma "Citofonare Rai2", è stata considerata attendibile da fonti vicine all'organizzazione del Festival, consultate dall'Adnkronos.

Sanremo Giovani: svelati gli 8 finalisti per le Nuove Proposte di Sanremo 2025 - Sanremo Giovani ha selezionato gli otto finalisti che si contenderanno l'accesso al Festival di Sanremo 2025 nella categoria "Nuove Proposte". I finalisti sono: Mew, Angelica Bove, Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre, Selmi, Etra e Maria Tomba.

Robbie Williams: Sanremo? Nel '94 ero strafatto, ma mi piacerebbe tornarci - Robbie Williams ha parlato del suo passato al Festival di Sanremo durante una conferenza stampa a Roma, in occasione della presentazione del biopic Better Man di Michael Gracey, che arriverà al cinema dal 1° gennaio con Lucky Red. Il cantante di Angels e Feel ha ricordato la sua prima partecipazione al Festival nel 1994 con i Take That: "Ero strafatto, e chi se lo ricorda".