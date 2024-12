Papa Francesco rivela: Scampato a due attentati in Iraq durante il viaggio del 2021

Nel giorno del suo 88º compleanno, Papa Francesco ha svelato un dettaglio sconvolgente nel suo libro autobiografico intitolato "Spera", la cui pubblicazione è prevista per gennaio 2025. Secondo le anticipazioni fornite dal "Corriere della Sera" e da "Repubblica", durante il suo viaggio in Iraq nel 2021, il Pontefice è sfuggito a due attentati suicidi pianificati da kamikaze, tra cui una giovane donna.

Papa Francesco ha ricordato: "Il viaggio in Iraq mi era stato sconsigliato da tutti, ma io volevo andare fino in fondo. Sentivo che dovevo". La gendarmeria vaticana era stata allertata dai servizi segreti britannici riguardo a una donna carica di esplosivo che si stava dirigendo verso Mosul, con l'intento di farsi esplodere durante la visita papale. Inoltre, un furgone sospetto era in movimento verso le tappe previste nel percorso di Bergoglio.

Il Papa ha chiesto informazioni alla gendarmeria sui due attentatori, e il comandante ha risposto laconicamente: "Non ci sono più". La polizia irachena li aveva intercettati e neutralizzati. Riflettendo su questi eventi, Papa Francesco ha osservato: "Anche questo mi ha colpito molto. Anche questo era il frutto avvelenato della guerra".

Nell'autobiografia, il Pontefice condivide anche ricordi della sua infanzia nel barrio Flores, evidenziando l'umanità trovata tra le persone emarginate, come le prostitute conosciute nel quartiere. Descrive una di loro come una "Maddalena contemporanea" che, insieme alla sorella, riuscì a cambiare vita. Papa Francesco riflette: "Ho conosciuto il lato più oscuro e faticoso dell’esistenza, l’uno e l’altro insieme nello stesso isolato. In periferia i preti vivono il Vangelo tra gli scartati di un’economia che uccide".

L'autobiografia "Spera" sarà disponibile dal 14 gennaio 2025 e offrirà ulteriori approfondimenti sulla vita e le esperienze di Papa Francesco.

