Doping nel Tennis: Adrian Mannarino Accusa Jannik Sinner e Iga Swiatek di trattamento di favore

Nuove critiche emergono nel mondo del tennis riguardo ai casi di doping che coinvolgono Jannik Sinner e Iga Swiatek. Il tennista francese Adrian Mannarino, attualmente numero 66 del ranking mondiale, ha espresso dubbi sulla gestione di queste vicende da parte delle autorità competenti.

Mannarino ha dichiarato: "Non credo più a Babbo Natale. Se qualcuno vuole crederci, è libero di farlo. Sono disposto a concedere il beneficio del dubbio, ma trovo sorprendente che, tra i 300 migliori giocatori al mondo, due test positivi riguardino proprio i numeri uno dei rispettivi ranking. Può succedere di assumere accidentalmente una pillola o una vitamina sbagliata, ma è comunque sorprendente."

Inoltre, Mannarino ha insinuato che le federazioni abbiano fatto il possibile per presentare Sinner e Swiatek come atleti puliti, quasi vittime delle circostanze: "Penso che abbiano fatto tutto il possibile per farli apparire come atleti puliti, quasi vittime. Io, a 36 anni, mi alzo ogni mattina con dolori. Se devo competere contro ragazzi di 20-25 anni che non sono puliti, diventa complicato. In ogni caso, spero per loro che siano puliti."

Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per Jannik Sinner. Dopo la positività al Clostebol e la successiva assoluzione, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si pronuncerà a febbraio sul ricorso presentato dalla WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping.

Anche Iga Swiatek è stata recentemente sospesa per un mese dopo essere risultata positiva a un controllo antidoping. La tennista polacca ha dichiarato di aver assunto la sostanza proibita inavvertitamente, attraverso un farmaco contaminato.

