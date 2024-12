Papa Francesco celebra 88 anni: auguri globali e messaggio di Mattarella

Oggi, 17 dicembre 2024, Papa Francesco celebra il suo 88º compleanno. Nonostante l'importante traguardo, il 265º Pontefice della Chiesa cattolica ha scelto di trascorrere la giornata in modo sobrio, dedicandosi alle consuete attività pastorali.

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Jorge Mario Bergoglio è il primo Papa proveniente dal continente americano e il primo gesuita a ricoprire il ruolo di Vescovo di Roma. Sin dall'inizio del suo pontificato, ha posto un'attenzione particolare verso gli emarginati e gli svantaggiati, mantenendo uno stile di vita semplice e vicino alla gente.

In occasione del suo compleanno, sono giunti messaggi di auguri da ogni parte del mondo. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio affettuoso al Pontefice, esprimendo a nome del popolo italiano i più sinceri auguri di benessere e sottolineando l'importanza delle parole di Papa Francesco come punto di riferimento in tempi di conflitti e tensioni globali.

Nonostante gli acciacchi legati all'età, Papa Francesco continua a portare avanti con determinazione il suo ministero. Recentemente ha intrapreso viaggi apostolici significativi, tra cui una lunga visita da Giacarta a Singapore, dimostrando il suo impegno instancabile nel promuovere il dialogo interreligioso e la pace. Inoltre, il Pontefice ha in programma l'apertura dell'Anno Santo il prossimo 24 dicembre, un evento che darà il via a un 2025 ricco di iniziative spirituali e pastorali.

In concomitanza con il suo compleanno, è stata pubblicata un'anticipazione della nuova autobiografia del Papa, intitolata "Spera". Nel libro si rivela un episodio inedito: nel 2021, durante il viaggio apostolico in Iraq, i servizi segreti inglesi sventarono un duplice attentato contro di lui; i sicari furono neutralizzati, garantendo la sicurezza del Pontefice.

Papa Francesco, il terzo Pontefice più longevo nella storia della Chiesa dopo Leone XIII e Clemente XII, continua a essere una figura centrale per milioni di fedeli in tutto il mondo. La sua dedizione verso i più deboli e il suo costante richiamo alla pace e alla solidarietà rappresentano un faro di speranza in un'epoca caratterizzata da sfide globali e profonde trasformazioni sociali.

In questo giorno speciale, l'intera comunità internazionale si unisce per augurare a Papa Francesco salute e forza nel proseguire la sua missione pastorale, confidando che le sue parole e le sue azioni continuino a ispirare e guidare l'umanità verso un futuro di pace e fraternità.

