Papa Giovanni Paolo II: Celebrazioni per il 20° Anniversario della Morte

Oggi, 2 aprile 2025, ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. Per commemorare l'evento, alle 15:00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, presiederà una Messa aperta a tutti i fedeli senza necessità di pass. Alla celebrazione parteciperà anche il cardinale Stanislaw Dziwisz, già segretario particolare di Giovanni Paolo II.

In serata, alle 21:00, è prevista una veglia di preghiera in Piazza San Pietro, guidata dall'arcivescovo Tadeusz Wojda, presidente dei vescovi polacchi. La veglia si svolgerà in italiano e polacco.

Per chi non potrà essere presente, Tv2000 trasmetterà in diretta la Messa delle 15:00. A seguire, alle 16:30, andrà in onda il documentario "Giovanni Paolo II. Una storia insieme" di Monica Mondo, e in seconda serata "Giovanni Paolo II. L'atleta di Dio", diretto da Luca Salmaso e Marco Marcassoli.

Papa Giovanni Paolo II, nato Karol Wojtyla il 18 maggio 1920 a Wadowice, Polonia, è stato eletto pontefice il 16 ottobre 1978, diventando il primo Papa non italiano dopo 455 anni. Il suo pontificato, durato oltre 26 anni, è stato uno dei più lunghi della storia. Giovanni Paolo II è deceduto il 2 aprile 2005 alle 21:37 nel Palazzo Apostolico della Città del Vaticano.

Durante il suo ministero, ha compiuto 104 viaggi apostolici internazionali, promuovendo il dialogo interreligioso e sostenendo i diritti umani. È stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco.

Le celebrazioni odierne offrono ai fedeli l'opportunità di ricordare e rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia della Chiesa cattolica e del mondo contemporaneo.

