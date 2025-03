Papa Francesco dimesso dal Gemelli: domani torna a Santa Marta per due mesi di convalescenza

Papa Francesco sarà dimesso domani, 23 marzo 2025, dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso a causa di una polmonite bilaterale polimicrobica. Il professor Sergio Alfieri, responsabile dell'équipe medica che ha in cura il Pontefice, ha dichiarato che Francesco verrà dimesso "in condizioni cliniche ormai stabili da almeno due settimane".

Il Santo Padre farà ritorno alla residenza di Casa Santa Marta in Vaticano, dove osserverà un periodo di convalescenza di almeno due mesi. Durante questo periodo, continuerà le terapie farmacologiche per via orale e la riabilitazione motoria e respiratoria. I medici hanno sottolineato che, sebbene le infezioni più gravi siano state risolte e la polmonite bilaterale sia guarita, è necessario tempo per una completa ripresa.

Durante il ricovero, il Papa ha affrontato due episodi critici che hanno messo in pericolo la sua vita; tuttavia, non è mai stato intubato ed è sempre rimasto vigile. Il professor Alfieri ha evidenziato che il Pontefice è stato un "paziente esemplare" e che il suo umore è migliorato con il progredire della guarigione.

Prima delle dimissioni, Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi dalla finestra del decimo piano del Gemelli per salutare e benedire i fedeli al termine dell'Angelus. Questo gesto rappresenterà la sua prima apparizione pubblica dall'inizio del ricovero.

I medici raccomandano al Papa di evitare incontri con gruppi numerosi e di limitare gli impegni durante la convalescenza, per garantire un recupero completo. La ripresa delle attività pubbliche e dei viaggi sarà valutata in base ai progressi delle sue condizioni di salute.

