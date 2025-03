Prima immagine di Papa Francesco dopo il ricovero: condizioni stabili e attività riprese

Oggi, 16 marzo 2025, la Sala Stampa Vaticana ha diffuso la prima fotografia di Papa Francesco dall'inizio del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, avvenuto il 14 febbraio scorso. Nell'immagine, il Pontefice, 88 anni, è ritratto di lato mentre concelebra la messa nella cappella situata al decimo piano dell'ospedale.

Le condizioni cliniche del Papa sono stabili. Ha proseguito le terapie farmacologiche per la polmonite bilaterale e le sessioni di fisioterapia respiratoria e motoria, traendo particolare beneficio da quest'ultima. Durante la giornata, ha alternato momenti di preghiera, riposo e attività lavorative leggere, senza ricevere visite.

Nel testo dell'Angelus diffuso oggi, Papa Francesco ha condiviso una riflessione sul periodo di prova che sta attraversando, esprimendo vicinanza a tutti i malati e sottolineando l'importanza della fede come segno di speranza.

In mattinata, circa trecento bambini provenienti da diverse parti d'Italia si sono radunati davanti al Gemelli per manifestare il loro affetto al Pontefice, portando palloncini, disegni e messaggi di pronta guarigione. Il Papa ha rivolto loro un pensiero speciale, ringraziandoli per la vicinanza e l'amore dimostrato.

La diffusione di questa fotografia rappresenta un segnale positivo sullo stato di salute di Papa Francesco, mostrando il suo impegno nel proseguire le attività spirituali e pastorali nonostante il ricovero.

Papa Francesco stabile: la carezza simbolica dei bambini al Gemelli - Per la quinta domenica consecutiva, l'Angelus di Papa Francesco sarà diffuso esclusivamente in forma scritta. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Secondo l'ultimo bollettino medico, le sue condizioni cliniche rimangono stabili, con progressi evidenti nell'ultima settimana.

Papa Francesco: notte tranquilla al Gemelli, prosegue il riposo - Il Vaticano ha comunicato che Papa Francesco ha trascorso una notte serena e sta continuando il suo riposo presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Nella giornata di ieri, il Pontefice ha affrontato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, attribuiti a un significativo accumulo di muco nei bronchi, che ha provocato broncospasmo.

Condizioni di salute di Papa Francesco al 2 marzo 2025 : notte tranquilla - Papa Francesco ha trascorso una "notte tranquilla" al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. La Sala Stampa vaticana ha comunicato che il Papa "riposa ancora". Nella giornata di ieri, il Santo Padre ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mostrando una buona risposta agli scambi gassosi.