Juventus-Cagliari Coppa Italia: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus debutta oggi nella Coppa Italia 2024/2025 affrontando il Cagliari negli ottavi di finale. La partita si terrà all'Allianz Stadium di Torino, con inizio alle ore 21:00.

I bianconeri, reduci da un pareggio nella 16ª giornata di Serie A, cercano riscatto in coppa. Il tecnico Thiago Motta dovrebbe schierare la squadra con un modulo 4-2-3-1, con Perin in porta; difesa composta da Savona, Gatti, Kalulu e Danilo; a centrocampo McKennie e Locatelli; sulla trequarti Weah, Koopmeiners e Yildiz; in attacco Vlahovic.

Il Cagliari, guidato da Davide Nicola, arriva da una sconfitta contro l'Atalanta, nonostante una buona prestazione. La probabile formazione prevede un 4-2-3-1 con Scuffet tra i pali; difesa con Zappa, Palomino, Luperto e Obert; in mediana Makoumbou e Marin; sulla trequarti Felici, Viola e Luvumbo; unica punta Piccoli.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La vincente di questo incontro affronterà l'Empoli nei quarti di finale, che ha eliminato la Fiorentina ai rigori. La Juventus, detentrice del titolo, punta a difendere il trofeo conquistato lo scorso maggio. Il Cagliari, dopo aver superato Carrarese e Cremonese nei turni precedenti, cerca l'impresa per proseguire il cammino in Coppa Italia.

