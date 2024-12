Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2025

Selvaggia Lucarelli potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Dopofestival di Sanremo 2025. L'indiscrezione, lanciata da Rossella Erra durante il programma "Citofonare Rai2", è stata considerata attendibile da fonti vicine all'organizzazione del Festival, consultate dall'Adnkronos.

Nelle settimane precedenti, si era parlato di un possibile coinvolgimento della giornalista nel Festival, ipotizzando persino un ruolo di co-conduttrice. Attualmente, l'ipotesi più probabile la vedrebbe protagonista del Dopofestival, il cui ritorno è stato fortemente voluto da Carlo Conti.

Lucarelli non ha né confermato né smentito queste voci. Ieri, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, alla domanda diretta sulla sua partecipazione a Sanremo 2025, ha risposto scherzosamente: "Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!". Con un'ulteriore nota ironica, riferendosi ai suoi passati contrasti con Fedez, ha lanciato una proposta al direttore artistico Carlo Conti: "A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci".

In attesa di annunci ufficiali, una cosa è certa: l'eventuale partecipazione di Lucarelli al Dopofestival assicurerebbe grande vivacità al dibattito post-serata con cantanti e ospiti.

Inoltre, durante la semifinale di "Ballando con le Stelle" del 30 novembre 2024, Lucarelli ha fatto un commento che ha suscitato curiosità. Rivolgendosi a Nina Zilli, costretta al ritiro per un infortunio, ha detto: "Nina, dovresti portare con te Pasquale a Sanremo per ballare dietro a te mentre canti". Questo ha alimentato le speculazioni sulla possibile partecipazione della cantante al Festival.

Tuttavia, la lista ufficiale dei partecipanti a Sanremo 2025, annunciata successivamente, non include Nina Zilli, smentendo di fatto le supposizioni nate dal commento di Lucarelli.

Il Festival di Sanremo 2025, diretto da Carlo Conti, si preannuncia ricco di novità, tra cui il ritorno del Dopofestival e possibili cambiamenti negli orari di chiusura delle serate.

La presenza di figure come Lucarelli e Cattelan potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di interesse per il pubblico.

