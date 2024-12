Lazio-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv o streaming

La 16ª giornata di Serie A si conclude oggi, lunedì 16 dicembre 2024, con il big match tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre sono appaiate a 31 punti in classifica, sebbene l'Inter debba recuperare una partita contro la Fiorentina. La Lazio arriva a questa sfida con entusiasmo, reduce dalla vittoria per 3-1 ad Amsterdam contro l'Ajax in Europa League. L'Inter, invece, cerca riscatto dopo la sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e, in via eccezionale, sarà visibile gratuitamente per i primi due milioni di utenti che si registreranno sulla piattaforma. Per accedere alla visione gratuita, è necessario registrarsi sul sito o sull'app di DAZN inserendo il proprio indirizzo email. DAZN consiglia di effettuare la registrazione in anticipo e di sintonizzarsi per tempo per garantire una visione ottimale.

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1:

Portiere : Provedel

Difensori : Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares

: Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Guendouzi, Rovella Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante: Noslin

L'Inter dovrebbe rispondere con un 3-5-2:

Portiere : Sommer

Difensori : Bisseck, de Vrij, Bastoni

: Bisseck, de Vrij, Bastoni Centrocampisti : Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco

: Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco Attaccanti: Thuram, Lautaro

Entrambe le squadre puntano a ottenere punti preziosi per mantenere il passo nelle zone alte della classifica. La Lazio cercherà di sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo derivante dalle recenti vittorie, mentre l'Inter vorrà dimostrare la propria forza e riprendersi dopo l'ultimo passo falso in Europa.

Per seguire la partita in diretta, è possibile utilizzare l'app di DAZN su smart TV, smartphone, tablet o PC. Inoltre, per chi dispone di un abbonamento Sky, il match sarà visibile sul canale 214 di Zona DAZN. Si preannuncia una sfida avvincente tra due delle formazioni più competitive del campionato, con in palio punti fondamentali per la corsa ai vertici della Serie A.

