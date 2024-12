Monza, panchina a rischio per Nesta: fiducia limitata e quattro possibili sostituti

La posizione di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza è sempre più precaria. Alla sua prima stagione da allenatore in Serie A, l'ex difensore del Milan si trova con la squadra brianzola al penultimo posto in classifica, con 10 punti conquistati in 16 partite, alla pari con il Venezia. L'ennesima sconfitta è arrivata oggi contro il Lecce, che si è imposto 2-1 nel cruciale scontro salvezza al Via del Mare grazie ai gol di Morente e Krstovic. A nulla è servito l'autogol di Dorgu, che aveva momentaneamente riequilibrato il risultato.

Nonostante una prestazione apprezzabile, il Monza ha collezionato l'ennesima partita senza punti, alimentando i dubbi sul futuro di Nesta. Adriano Galliani, amministratore delegato del club, ha finora confermato la fiducia nell'allenatore, allontanando anche le voci su una possibile cessione della società. Tuttavia, la situazione sembra giunta a un bivio. La prossima gara contro la Juventus e soprattutto la trasferta di Parma il 28 dicembre saranno decisive per il destino di Nesta.

In caso di esonero, sono già circolati quattro nomi come possibili sostituti. Il primo è Andrea Pirlo, già allenatore della Sampdoria e pupillo di Galliani. Un altro candidato è Fabio Cannavaro, che ha salvato l'Udinese all'ultima giornata nella scorsa stagione. Piacciono anche Paulo Sousa, apprezzato per la sua esperienza, e Aurelio Andreazzoli, noto per la capacità di risollevare squadre in difficoltà.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Nesta riuscirà a mantenere la guida del Monza o se uno di questi nomi prenderà il suo posto.

Serie A, probabili formazioni della 16a giornata: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out - Dopo il ritorno in campo per le coppe europee, il campionato di Serie A riparte con la 16a giornata. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino, mentre sabato 14 dicembre vedrà l’Atalanta capolista affrontare il Cagliari, il Napoli sfidare l’Udinese e la Juventus ospitare il Venezia.

Serie A, le panchine traballanti: chi rischia l'esonero prima di natale? - In Serie A, sono già quattro le panchine saltate. Daniele De Rossi è stato il primo a essere esonerato, il 18 settembre, dopo quattro giornate con la Roma. Gli è subentrato Ivan Juric, ma anche lui è stato sollevato dall'incarico il 10 novembre, dopo la dodicesima giornata.

Serie a 15ª giornata: le probabili formazioni, Vlahovic titolare, Ranieri senza Dovbyk - La Serie A torna protagonista con la 15ª giornata, dopo la pausa dedicata alla Coppa Italia. Il turno si apre venerdì 6 dicembre con l'Inter che ospita il Parma a San Siro e si chiude lunedì 9 dicembre. Tra gli incontri più attesi, il big match di Bergamo tra Atalanta e Milan e la sfida al Maradona tra Napoli e Lazio.