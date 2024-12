Juventus: Tensione tra Vlahovic e Tifosi dopo il Pareggio con il Venezia

La Juventus sta affrontando una situazione delicata riguardante Dušan Vlahovic. L'attaccante serbo è al centro delle polemiche dopo l'acceso confronto con i tifosi al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Venezia.

Dopo aver trasformato il rigore decisivo nei minuti finali, Vlahovic ha reagito ai fischi e ai cori provenienti dalla Curva, rivolgendo parole ai tifosi e facendo gesti ironici mentre lasciava il campo. Questo comportamento ha diviso la tifoseria bianconera: alcuni condannano l'atteggiamento del giocatore, mentre altri comprendono la sua frustrazione, invitando alla comprensione.

In conferenza stampa, l'allenatore Thiago Motta ha cercato di placare gli animi, sottolineando l'importanza di rimanere uniti per superare questo momento difficile. Ha affermato: "I tifosi hanno libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni. Finita la partita, il giocatore stesso è il primo che vuole vincere. In quel momento lì ancora di più".

