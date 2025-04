Roma-Juventus gratis su Dazn: come vedere il big match senza abbonamento

Roma-Juventus sarà trasmessa gratis su Dazn domenica 6 aprile. Il match dell’Olimpico, valido per la 31ª giornata di Serie A, chiuderà il turno e sarà decisivo nella corsa al quarto posto. La Juventus è quinta con 55 punti, a una sola lunghezza dal Bologna, mentre la Roma, sesta a quota 52, in caso di vittoria tornerebbe in piena lotta Champions League.

L'allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “La Juventus ha cambiato filosofia, ora è più verticale e determinata. Non facciamo calcoli, neanche in vista del derby. Chiedo ai ragazzi solo di mostrarmi la loro condizione, so riconoscere chi sta bene e chi meno”. Su alcuni singoli: “L’infortunio di Dybala non cambia il giudizio su di lui. È fondamentale per noi, anche in prospettiva futura. Pellegrini ha grande qualità e disponibilità, punto molto su di lui”.

Il tecnico bianconero Igor Tudor ha invece dichiarato: “Nel calcio non si fanno calcoli. La Roma è in forma, sarà una sfida dura ma importante. Vogliamo fare bene e continuiamo a concentrarci sul nostro lavoro”.

Per vedere Roma-Juve in chiaro su Dazn, basterà registrarsi gratuitamente alla piattaforma con il proprio indirizzo mail. La visione sarà disponibile sia su desktop che su dispositivi mobili: sarà sufficiente accedere al sito Dazn, selezionare l’evento e inserire la propria mail per seguire il match completo di pre e postpartita.

Su smart tv si potrà aprire l’app Dazn, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e completare la registrazione. Se la tv non supporta il QR Code, sarà possibile registrarsi da computer o smartphone e poi accedere all’app.

